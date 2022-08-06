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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» и «Лидс» одержали волевые победы

06 Августа 2022 • 18:57 Комментировать
Лидс
2:1
Вулверхэмптон
окончен

В чемпионате Англии проходят матчи стартового тура. «Тоттенхэм» быстро пропустил в домашнем матче с «Саутгемптоном», но всё же переломил ход матча и в итоге победил со счётом 4:1. У «шпор» забили Райан Сессеньон, Эрик Дайер и Деян Кулушевски, также был автогол.

Параллельный матч «Лидс» - «Вулверхэмптон» прошел по тому же сценарию, разница только в том, что победу «Лидсу» принес гол в свои ворота – 2:1.

Протокол игры 
Тоттенхэм4:1Саутгемптон
  12' Уорд-Праус Джеймс (0:1)
(1:1) Сессеньон Райан 21'  
(2:1) Дайер Эрик 31'  
(3:1) Салису Мохаммед 61'  
(4:1) Кулушевски Деян 63'  
Льорис Уго  Ромеро Кристиан  Дайер Эрик  Дэвис Бен   86' (Лукас Моура (   86' Эмерсон Жуниор   87' (Доэрти Мэтт (   87' Сессеньон Райан   24'   66' (Перишич Иван (   66' Хёйбьерг Пьер-Эмиль  Бентанкур Родриго   75'   86' (Ленгле Клеман (   86' Кулушевски Деян   86' (Биссума Ив (   86'   88' Сон Хын Мин  Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет  Санчес Давинсон  Хиль Бриан  Спенс Джед  Форстер Фрейзер
Базуну Гэвин  Валери Ян   46' (Стивенс Джек (   46' Беднарек Ян  Салису Мохаммед  Уокер-Питерс Кайл   90' (Редмонд Натан (   90' Дженепо Мусса   72' (Перро Ромен (   72' Уорд-Праус Джеймс  Ромеу Ориоль   75' (Диалло Ибраима (   75' Лавия Ромео  Арибо Джо  Армстронг Адам   46' (Армстронг Стюарт (   46')
Запасные: Маккарти Алекс  Эльюнусси Мохамед  Адамс Че  Белла-Котчап Армель
 06 августа. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Протокол игры  
Лидс2:1Вулверхэмптон
  6'Поденсе Даниэл (0:1)
(1:1) Морено Родриго24'  
(2:1) Аит-Нури Раян74'  
Мелье ИлланКристенсен РасмусКох РобинЛьоренте ДиегоСтрёйк ПаскальРока Марк 73' (Гринвуд Сэм ( 73') Адамс ТайлерАаронсон Бренден 84' (Саммервилл Крисенсио ( 84') Морено Родриго 65' (Клих Матеуш ( 65') Харрисон Джек  20'Бэмфорд Патрик 84' (Гелхардт Джо ( 84')
Запасные: Клаессон КристофферФур-Хьельде ЛеоДраме КодиГрэй Арчи
Са ЖозеХонни КастроКоллинз НатанКилман МаксАит-Нури РаянДендонкер ЛеандерНевеш РубенПоденсе ДаниэлГиббс-Уайт МорганНету ПедруХи-Чан Хван 85' (Кэмпбелл Чем ( 85')
Запасные: Кандл ЛюкКоди КонорШаркич МатияБоли ВийиБуэно УгоРонен КоннорМоскера Йерсон
06 августа. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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окончен Фулхэм 2:2 Ливерпуль 11.00 5.80 1.27
окончен Лидс 2:1 Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
окончен Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
окончен Борнмут 2:0 Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
окончен Ньюкасл 2:0 Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
Идет 28 минута Эвертон 0:0 Челси 4.60 3.80 1.82
07.08  16:00 Лестер ... Брентфорд 2.02 3.60 3.55
07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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