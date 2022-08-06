«Тоттенхэм» и «Лидс» одержали волевые победы

В чемпионате Англии проходят матчи стартового тура. «Тоттенхэм» быстро пропустил в домашнем матче с «Саутгемптоном», но всё же переломил ход матча и в итоге победил со счётом 4:1. У «шпор» забили Райан Сессеньон, Эрик Дайер и Деян Кулушевски, также был автогол.
Параллельный матч «Лидс» - «Вулверхэмптон» прошел по тому же сценарию, разница только в том, что победу «Лидсу» принес гол в свои ворота – 2:1.
Протокол игры
|12' Уорд-Праус Джеймс (0:1)
|(1:1) Сессеньон Райан 21'
|(2:1) Дайер Эрик 31'
|(3:1) Салису Мохаммед 61'
|(4:1) Кулушевски Деян 63'
Льорис Уго • Ромеро Кристиан • Дайер Эрик • Дэвис Бен 86' ( Лукас Моура ( 86') • Эмерсон Жуниор 87' ( Доэрти Мэтт ( 87') • Сессеньон Райан 24' 66' ( Перишич Иван ( 66') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Бентанкур Родриго 75' 86' ( Ленгле Клеман ( 86') • Кулушевски Деян 86' ( Биссума Ив ( 86' ) • 88'Сон Хын Мин • Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет • Санчес Давинсон • Хиль Бриан • Спенс Джед • Форстер Фрейзер
Базуну Гэвин • Валери Ян 46' ( Стивенс Джек ( 46') • Беднарек Ян • Салису Мохаммед • Уокер-Питерс Кайл 90' ( Редмонд Натан ( 90') • Дженепо Мусса 72' ( Перро Ромен ( 72') • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль 75' ( Диалло Ибраима ( 75') • Лавия Ромео • Арибо Джо • Армстронг Адам 46' ( Армстронг Стюарт ( 46')
Запасные: Маккарти Алекс • Эльюнусси Мохамед • Адамс Че • Белла-Котчап Армель
06 августа. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры
|6'Поденсе Даниэл (0:1)
|(1:1) Морено Родриго24'
|(2:1) Аит-Нури Раян74'
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус•Кох Робин•Льоренте Диего•Стрёйк Паскаль•Рока Марк73' (Гринвуд Сэм (73') •Адамс Тайлер•Ааронсон Бренден84' (Саммервилл Крисенсио (84') •Морено Родриго65' (Клих Матеуш (65') •Харрисон Джек• 20'Бэмфорд Патрик84' (Гелхардт Джо (84')
06 августа. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).