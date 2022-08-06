«Тоттенхэм» и «Лидс» одержали волевые победы

В чемпионате Англии проходят матчи стартового тура. «Тоттенхэм» быстро пропустил в домашнем матче с «Саутгемптоном», но всё же переломил ход матча и в итоге победил со счётом 4:1. У «шпор» забили Райан Сессеньон, Эрик Дайер и Деян Кулушевски, также был автогол.

Параллельный матч «Лидс» - «Вулверхэмптон» прошел по тому же сценарию, разница только в том, что победу «Лидсу» принес гол в свои ворота – 2:1.