«Вулверхэмптон» и «Леванте» сыграли «товарняк» - две драки, 4 удаления и финальный свисток на 85-й минуте

Товарищеские матчи обычно проходят в спокойной обстановке, тренеры проверяют некоторые игровые решения, а игроки не «рвут газон». Но иногда случаются удивительные исключения. Например, товарищеский матч между английским «Вулверхэмптоном» и испанским «Леванте».

Испанцы открыли счет, после чего на поле почему-то накалились страсти - едва мяч был разыгран, как у бровки поля разыгралась первая стычка между игроками. В нее быстро втянулись все игроки с поля, и арбитру пришлось удалить двоих самых активных футболистов - Москеру со стороны «Волков» и Барди в составе «Леванте». Буквально перед перерывом последовала еще одна стычка, и арбитр снова показал две красные карточки.

Перерыв чуть охладил пыл игроков, более того - арбитр, принимая во внимание, что матч товарищеский, позволил командам начать второй тайм в полных составах - удаленных игроков заменили другими. Но в конце произошла еще одна странность - после того, как команды забили друг другу по голу, арбитр дал финальный свисток на... 85-й минуте.