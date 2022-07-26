Рафинья: «Хави не похож на Бьелсу»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас сравнил наставника Хави Эрнандеса и Марсело Бьелсу, с которым работал ранее в «Лидсе».

«Похож ли Хави на Бьелсу? У каждого тренера своё видение футбола, свои принципы и методы. Хави и Бьелса – довольно разные специалисты. Стиль Бьелсы – это стиль Бьелсы, он уникален. Хави видит всё по-своему», – рассказал в интервью 25-летний бразилец.

Рафинья Диас перешёл в «Барселону» из «Лидса» этим летом за 58 млн евро без учёта бонусов. Под руководством Марсело Бьелсы футболист провёл 56 матчей, в которых отметился 15 голами и 11 результативными передачами. По ходу сезона 2021/22 «Лидс» уволил аргентинского специалиста, назначив на его место американца Джесси Марша.