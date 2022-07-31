«Лидс» расстался с испанским голкипером Касильей

35-летний испанский голкипер Кико Касилья, успевший поиграть в свое время в мадридском «Реале», где он смотрелся как «облегченная версия Икера Касильяса» (любопытно, что и в «Реале» он появился сразу после ухода Икера), больше не является футболистом «Лидса». Пресс-служба клуба сообщила о разрыве контракта, который должен был действовать еще один год.

В составе английского клуба Касилья выступал с 2019 года. За это время он сыграл в 61 матче, пропустив при этом 61 гол. В прошлом сезоне «павлины» сдали его в аренду в испанский «Эльче».

Чемпионат АПЛ начнется 5 августа, в первом туре «Лидс» примет дома «Вулверхэмптон».