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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» расстался с испанским голкипером Касильей

31 Июля 2022 • 19:28 Комментировать
Лидс
...
Вулверхэмптон
06.08 17:00

35-летний испанский голкипер Кико Касилья, успевший поиграть в свое время в мадридском «Реале», где он смотрелся как «облегченная версия Икера Касильяса» (любопытно, что и в «Реале» он появился сразу после ухода Икера), больше не является футболистом «Лидса». Пресс-служба клуба сообщила о разрыве контракта, который должен был действовать еще один год.

В составе английского клуба Касилья выступал с 2019 года. За это время он сыграл в 61 матче, пропустив при этом 61 гол. В прошлом сезоне «павлины» сдали его в аренду в испанский «Эльче».

Чемпионат АПЛ начнется 5 августа, в первом туре «Лидс» примет дома «Вулверхэмптон».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Кико Касилья
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ЛИДС ВУЛВЕРХЭМПТОН
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