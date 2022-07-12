Рафинья отправится на предсезонный сбор с «Барселоной»

Вингер «Лидса» Рафинья Диас полностью готов к предстоящему переходу в «Барселону».

Как сообщили сегодня испанские СМИ, «Лидс» принял трансферное предложение «Барселоны» по 25-летнему бразильцу. Переход состоится в ближайшее время. По информации издания RAC1, Рафинья прибудет в Барселону уже завтра. Кроме того, игрок уже получил все необходимые документы для того, чтобы отправиться на предсезонный сбор «сине-гранатовых» в США.

Напомним, что Рафинья Диас согласовал контрактные условия с «Барселоной» ещё в марте. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата составит 6 млн евро за сезон.