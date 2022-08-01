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«Лидс» отклонил предложение «Ньюкасла» по Харрисону

01 Августа 2022 • 14:14 Комментировать
Лидс
...
Вулверхэмптон
06.08 17:00

«Лидс» отклонил предложение «Ньюкасла» по трансферу 25-летнего вингера Джека Харрисона, сообщает журналист Санти Ауна.

По информации источника, «сороки» предложили за футболиста 40 миллионов евро, однако «Лидс» намерен выручить за Харрисона минимум 47 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» также проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» Джеймсу Мэддисону.

В минувшем сезоне Харрисон провёл за «Лидс» 38 матчей, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лидс Джек Харрисон Трансферы футбола - лето 2022
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