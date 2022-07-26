Английский клуб готов перехватить де Кетеларе у «Милана»

«Лидс» возвращается в спор за атакующего полузащитника «Брюгге» и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе.

Уже больше месяца «Милан» пытается заключить сделку с «Брюгге» по трансферу восходящей звезды бельгийского футбола, однако переговоры по-прежнему безуспешны. Последнее предложение «россонери» в 32 млн евро было отклонено – «Брюгге» планирует заработать на продаже своего лидера не менее 35 млн.

Ситуацией готов воспользоваться «Лидс»: ранее англичане выбыли из гонки из-за намерения самого игрока перейти в «Милан», но на фоне вышеописанных затянувшихся переговоров собираются вновь предложить условия, которые полностью устроят бельгийский клуб.