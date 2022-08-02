В «Вулверхэмптоне» прокомментировали возможное подписание Шомуродова

Глава медиадепартамента «Вулверхэмптона» Макс Фитцджеральд ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Ромы» Элдора Шомуродова.
«Вулверхэмптон» интересуется Шомуродовым? Нет, это неправда», — заявил Фитцджеральд Sport 24.
Ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в подписании нападающего. Помимо этого, Шомуродовым интересуется «Болонья».
27-летний футболист может покинуть «Рому» из-за желания главного тренера команды Жозе Моуринью, который остался недоволен работой форварда на предсезонных сборах. Портал transfermarkt оценивает стоимость Шомуродова в 8 миллионов евро.