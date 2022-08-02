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В «Вулверхэмптоне» прокомментировали возможное подписание Шомуродова

02 Августа 2022 • 18:30 Комментировать
Лидс
...
Вулверхэмптон
06.08 17:00

Глава медиадепартамента «Вулверхэмптона» Макс Фитцджеральд ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Ромы» Элдора Шомуродова.

«Вулверхэмптон» интересуется Шомуродовым? Нет, это неправда», — заявил Фитцджеральд Sport 24.

Ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в подписании нападающего. Помимо этого, Шомуродовым интересуется «Болонья».

27-летний футболист может покинуть «Рому» из-за желания главного тренера команды Жозе Моуринью, который остался недоволен работой форварда на предсезонных сборах. Портал transfermarkt оценивает стоимость Шомуродова в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вулверхэмптон Жозе Моуринью Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022 Макс Фитцджеральд
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