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Филлипс: «Я просто не мог сказать «да» «Манчестер Юнайтед»

21 Июля 2022 • 01:03 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.50 2.40
30.07 19:00

Полузащитник Кэлвин Филлипс, недавно перешедший из «Лидса» в «Манчестер Сити», рассказал о возможности перейти в другой клуб из Манчестера.

Уверенная игра хавбека сборной Англии в «Лидсе» привлекла к нему интерес со стороны грандов местного футбола, среди которых были два представителя Манчестера.

«Я просто не мог согласиться перейти в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Филлипса английская пресса. – Вы знаете, насколько я и моя семья преданы «Лидсу», что для нас значит этот клуб. Для меня было честью удостоиться интереса со стороны «Манчестер Юнайтед», который входит в число крупнейших клубов мира, но я сохранил верность принципам и выбрал другой манчестерский коллектив», – рассказал Филлипс.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кэлвин Филлипс Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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