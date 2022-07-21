Филлипс: «Я просто не мог сказать «да» «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Кэлвин Филлипс, недавно перешедший из «Лидса» в «Манчестер Сити», рассказал о возможности перейти в другой клуб из Манчестера.

Уверенная игра хавбека сборной Англии в «Лидсе» привлекла к нему интерес со стороны грандов местного футбола, среди которых были два представителя Манчестера.

«Я просто не мог согласиться перейти в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Филлипса английская пресса. – Вы знаете, насколько я и моя семья преданы «Лидсу», что для нас значит этот клуб. Для меня было честью удостоиться интереса со стороны «Манчестер Юнайтед», который входит в число крупнейших клубов мира, но я сохранил верность принципам и выбрал другой манчестерский коллектив», – рассказал Филлипс.