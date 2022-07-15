Дель Пьеро поделился воспоминаниями об игре против 17-летнего Месси

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился воспоминаниями о товарищеском матче против «Барселоны» Лионеля Месси, когда одному из лучших игроков в истории футбола было всего 17 лет. Сама встреча завершилась ничейным результатом — 2:2.

Итальянец отметил, что уже в то время о таланте аргентинца говорилось очень много.

«Всю игру он действовал очень хорошо. После мы с одноклубниками обсуждали его, он был невероятен. Я даже пытался ударить Лионеля, чтобы сбить с ног, но у меня это не получилось», — цитирует Дель Пьеро ESPN.

Дель Пьеро защищал цвета «Ювентуса» в период с 1993 по 2012 год. Всего в составе туринцев нападающий провёл 703 игры, забив 290 голов и отдав 165 результативных передач. Итальянский футболист завершил игровую карьеру в 2015 году.