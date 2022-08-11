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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Депая появились предложения из Турции

11 Августа 2022 • 23:27 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.20 6.80 14.00
13.08 22:00

Голландский нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай еще не определился со своим будущим, его не жаждет более видеть в своем составе руководство нынешнего клуба, и Мемфис рассматривает предложения со стороны. У него были варианты с такими клубами, как «Ювентус» и «Тоттенхэм», но сейчас, похоже, там передумали насчет Депая.

Зато появились предложения из турецких клубов - как сообщает итальянский репортер Фабрицио Романо, на услуги Депая претендуют сразу двое турецких клубов. Но названия их Романо не сообщает.

В чемпионате Турции уже состоялся первый тур, в предстоящие выходные пройдет и второй этап.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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