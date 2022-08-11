У Депая появились предложения из Турции

Голландский нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай еще не определился со своим будущим, его не жаждет более видеть в своем составе руководство нынешнего клуба, и Мемфис рассматривает предложения со стороны. У него были варианты с такими клубами, как «Ювентус» и «Тоттенхэм», но сейчас, похоже, там передумали насчет Депая.

Зато появились предложения из турецких клубов - как сообщает итальянский репортер Фабрицио Романо, на услуги Депая претендуют сразу двое турецких клубов. Но названия их Романо не сообщает.

В чемпионате Турции уже состоялся первый тур, в предстоящие выходные пройдет и второй этап.