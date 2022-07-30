Брайтвайт очень близок к уходу из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт в шаге от расторжения контракта с клубом.

Каталонцы не имеют планов на датского форварда, не проходящего в основной состав, и намерены поскорее прекратить с ним сотрудничество путём расторжения трудового договора. Согласно информации издания Sport, стороны очень близки к полному согласию по условиям ухода Брайтвайта. Футболист в скором времени получит компенсацию и станет свободным агентом.

Мартин Брайтвайт принадлежал «Барселоне» с февраля 2020 года. В 57 поединках за «сине-гранатовых» 31-летний футболист записал на свой счёт десять голов и пять результативных передач.