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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт очень близок к уходу из «Барселоны»

30 Июля 2022 • 20:28 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт в шаге от расторжения контракта с клубом.

Каталонцы не имеют планов на датского форварда, не проходящего в основной состав, и намерены поскорее прекратить с ним сотрудничество путём расторжения трудового договора. Согласно информации издания Sport, стороны очень близки к полному согласию по условиям ухода Брайтвайта. Футболист в скором времени получит компенсацию и станет свободным агентом.

Мартин Брайтвайт принадлежал «Барселоне» с февраля 2020 года. В 57 поединках за «сине-гранатовых» 31-летний футболист записал на свой счёт десять голов и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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