Для чего «Барселоне» нужно возвращение Месси – это вовсе не спортивный вопрос

Вновь появились слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону». В каталонском клубе подтвердили заинтересованность в своей легенде. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Прошлым летом Лионель Месси покинул «Барселону». Клуб из-за финансовых проблем и юридических ограничений не смог предложить аргентинцу новый контракт. В итоге Месси в качестве свободного агента отправился в «ПСЖ», где провёл довольно блеклый сезон. Кажется, что чемпионат Франции – совсем не то соревнование, которое мотивирует аргентинца.

Жоан Лапорта мечтает вернуть Месси на «Камп Ноу»: «Для «Барсы» он был, возможно, лучшим игроком в истории, самым эффективным, сравнимым только с Йоханом Кройфом. Однако однажды это должно было случиться, мы должны были принять решение в связи с накопившимися проблемами, клуб выше игроков и тренеров. Я не верю, что глава Месси в «Барселоне» закончена. И я считаю, что это наша ответственность – убедиться, что эта глава всё ещё открыта, что она не закрыта. У нас есть момент, чтобы сделать всё так, как должно было быть сделано, чтобы у него был более великолепный конец, чем тот, который случился».

Текущий контракт Месси с «ПСЖ» действует ещё год. Учитывая отношения между парижанами и каталонцами, сложно себе представить, что французы согласятся добровольно его расторгнуть, чтобы аргентинец бесплатно перебрался на «Камп Ноу». Покупать же Месси «Барселона» вряд ли готова – финансовые проблемы никуда не делись, и сейчас у клуба есть более приоритетные цели.

На самом деле возвращение Месси в «Барселону» – это скорее имиджевый проект, чем спортивный. Жоан Лапорта буквально попал в историю, став президентом, при котором аргентинец покинул клуб. Конечно, у него есть оправдание, ведь не он довёл «блауграну» до такого состояния, что не оказалось денег на собственную легенду. Тем не менее это случилось при Лапорте, и теперь он всеми силами хочет вернуть Месси. В конце концов это будет символом финансового оздоровления, чтобы сказать всему футбольному миру, что клуб выпутался из всех бед.

При этом со спортивной точки зрения Месси сейчас, кажется, не слишком-то и нужен «Барселоне». У каталонцев и так большая группа атаки: Ансу Фати, Ферран Торрес, Рафинья, Усман Дембеле, Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг. Ещё на контракте есть Мемфис Депай и Мартин Брайтвайт, которых пока не продали, и ряд молодых и перспективных футболистов. Конечно, Месси всё ещё остаётся футболистом топ-уровня, что доказывают матчи сборной Аргентины. Однако «Барселона» только привыкает жить без Месси, произвела серьёзное обновление, как вдруг аргентинец вновь может появиться.

Отчасти это может стать повторением ситуации Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» подписали Джейдона Санчо, делали ставку на Маркуса Рэшфорда, как вдруг появился португалец и нарушил баланс в атаке команды.

Скорее всего, этим летом Месси в «Барселону» не вернётся. Это слишком сложно с финансовой точки зрения. Однако можно предположить, что через год, по окончании контракта с «ПСЖ», аргентинец вернется на «Камп Ноу», но уже будет получать меньше игрового времени. Это просто будет сезон красивого прощания.

Роман Андреев