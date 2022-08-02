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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и Депай работают над расторжением контракта

02 Августа 2022 • 21:12 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.23 6.40 12.50
13.08 22:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может покинуть клуб на правах свободного агента.

Голландцу уже указали на выход, отдав предпочтение другим атакующим игрокам команды. Сам 28-летний футболист некоторое время не собирался уходить, но, похоже, ему придётся это сделать. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны начали переговоры о досрочном расторжении контрактных обязательств. Таким образом, Депай сможет уйти в качестве свободного агента. Утверждается также, что нападающий намерен продолжить карьеру в топ-клубе.

Мемфис Депай провёл в «Барселоне» всего один сезон, отметившись 13 голами в 37 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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