«Барселона» и Депай работают над расторжением контракта

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может покинуть клуб на правах свободного агента.

Голландцу уже указали на выход, отдав предпочтение другим атакующим игрокам команды. Сам 28-летний футболист некоторое время не собирался уходить, но, похоже, ему придётся это сделать. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны начали переговоры о досрочном расторжении контрактных обязательств. Таким образом, Депай сможет уйти в качестве свободного агента. Утверждается также, что нападающий намерен продолжить карьеру в топ-клубе.

Мемфис Депай провёл в «Барселоне» всего один сезон, отметившись 13 голами в 37 матчах.