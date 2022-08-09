Пойет назвал идеального нападающего для «Челси»

Бывший игрок «Челси» Густаво Пойет посоветовал лондонцам купить у «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Синие» уже обозначили свой интерес к габонскому форварду, в недавнем прошлом выступавшему за «Арсенал». По словам Пойета, «Челси» необходимо довести это дело до конца.

«Обамеянг был бы идеальным нападающим для нынешнего «Челси», – считает уругваец, слова которого приводит Daily Mail. – Он снова выглядит счастливым и забивает голы в лучших традициях самого себя», – заявил нынешний рулевой сборной Греции.

«Барселона» может расстаться с Обамеянгом этим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.