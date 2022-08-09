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Пойет назвал идеального нападающего для «Челси»

09 Августа 2022 • 22:58 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Бывший игрок «Челси» Густаво Пойет посоветовал лондонцам купить у «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Синие» уже обозначили свой интерес к габонскому форварду, в недавнем прошлом выступавшему за «Арсенал». По словам Пойета, «Челси» необходимо довести это дело до конца.

«Обамеянг был бы идеальным нападающим для нынешнего «Челси», – считает уругваец, слова которого приводит Daily Mail. – Он снова выглядит счастливым и забивает голы в лучших традициях самого себя», – заявил нынешний рулевой сборной Греции.

«Барселона» может расстаться с Обамеянгом этим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Густаво Пойет Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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