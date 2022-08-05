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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике – лишь пятый выбор Хави в центре защиты «Барселоны»

05 Августа 2022 • 00:54 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.22 6.50 13.00
13.08 22:00

Ветеран «Барселоны» Херард Пике рискует серьёзно отдалиться от стартового состава.

35-летний игрок не впечатляет тренерский штаб каталонцев своей текущей формой, и на сегодняшний день главный тренер Хави Эрнандес оценивает Пике ниже всех остальных центральных защитников основной обоймы: чаще всего на поле будет появляться трио Араухо – Кристенсен – Кунде, в роли первого игрока на подмену – Эрик Гарсия, лишь затем – Пике.

Несмотря на это, опытный центрбек не планирует покидать «Барселону», сообщает ARA Esports. Ветеран спокойно воспринял беседу с Хави, в ходе которой наставник сообщил ему о значительном сокращении игрового времени в новом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Херард Пике
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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