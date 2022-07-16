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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» будет платить Левандовски 9 млн евро за сезон

16 Июля 2022 • 20:38 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.00
13.08 22:00

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо рассказал об условиях сделки «Барселоны» по Роберту Левандовски.

33-летний польский форвард, напомним, перебрался из «Баварии» за 40 млн евро, ещё 5 млн немецкий клуб может получить в качестве бонусов. Переход уже подтверждён, а официальная презентация состоится в воскресенье. Согласно сведениям Романо, зарплата Левандовски в «Барселоне» составит 9 млн евро за сезон – эта сумма вписывается в «зарплатный потолок» каталонского клуба (10 млн евро), о котором сообщалось ранее.

В составе «Баварии» звёздный нападающий провёл восемь лет, отметившись 344 голами в 375 матчах всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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