Агуэро: «С Левандовски «Барселона» будет бороться за все трофеи»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро уверен в том, что «Барсу» ждет светлое будущее с Робертом Левандовски. Он не сомневается, что польский нападающий замучает защитников оппонентов своими голами, но также уверен в том, что «Барселона» начнет бороться за все турниры, в которых будет принимать участие. Каталонский клуб в последние годы практически ничего не выигрывал - кроме Кубка Испании.

- Когда я играл там, не было столько опций. Сейчас состав серьезно усиливается. Особенно в полузащите и нападении. Я уверен, что «Барселона» будет сражаться за все трофеи, хотя это будет непросто, - цитирует Агуэро испанское издание El Mundo Deportivo.

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» проведет дома против «Райо Вальекано» 13 августа.