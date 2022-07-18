Пике рассказал, как засунул в рот монетку и спас свою карьеру

В своей футбольной молодости Херард Пике считался весьма средним защитником и не особо попадал в состав «Манчестер Юнайтед», где проходил своего рода стажировку с 2004 по 2008 год.

А однажды в его жизни случился эпизод, который и вовсе мог убить всю его карьеру в самом зародыше. О нем Пике рассказал на ютуб-канале The Wild Project.

- Я выпил и сель за руль. Проехал на красный. И меня остановила полиция. Это было за год до возвращения в «Барселону». Они провели первый тест, увидели положительный результат на алкоголь и отвезли меня в лабораторию.

И там я понял, что это может стать концом карьеру. Мне предстояло провести еще один тест на алкоголь, и кто-то из находившихся там же бедолаг подсказал мне неожиданное решение - если положить в рот монету, то тест не даст положительного результата. Я улучил момент, когда полицейский отвернулся, положил монетку в рот и - о, чудо! - прошел тест.

Знаете, что я сделал после этого? Поехал в казино, испытывать удачу и дальше!, - рассказал Херард.