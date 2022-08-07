Президент «Барселоны»: «У де Йонга есть предложения»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз поделился мыслями о возможном уходе из клуба Френки де Йонга.

Полузащитник активно связан с возможным переездом в Англию, где в его услугах заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Френки де Йонг – очень высококлассный игрок. Он принадлежит «Барселоне», и мы хотим, чтобы он остался. С ним наша полузащита выглядит очень впечатляюще. Да, у него есть предложения, но мы хотели бы удержать его, а сам он не настроен уходить», – заявил Лапорта.

Как стало известно недавно, «Манчестер Юнайтед» практически утратил шансы на покупку голландца. Фаворитом в борьбе за 25-летнего хавбека считается «Челси».