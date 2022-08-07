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Президент «Барселоны»: «У де Йонга есть предложения»

07 Августа 2022 • 20:37 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
13.08 19:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз поделился мыслями о возможном уходе из клуба Френки де Йонга.

Полузащитник активно связан с возможным переездом в Англию, где в его услугах заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Френки де Йонг – очень высококлассный игрок. Он принадлежит «Барселоне», и мы хотим, чтобы он остался. С ним наша полузащита выглядит очень впечатляюще. Да, у него есть предложения, но мы хотели бы удержать его, а сам он не настроен уходить», – заявил Лапорта.

Как стало известно недавно, «Манчестер Юнайтед» практически утратил шансы на покупку голландца. Фаворитом в борьбе за 25-летнего хавбека считается «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Жоан Лапорта Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.60 4.20 6.00
окончен Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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