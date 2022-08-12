Гаттузо – о «Барселоне»: «Бесполезно покупать игроков, если ты не можешь себе их позволить»

Тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо прокомментировал новость о том, что «Барселона» может не успеть зарегистрировать некоторых новичков к старту нового сезона Ла Лиги. Напомним, что у Франка Кесси и Андреаса Кристенсена в контракте есть опция, активировав которую оба игрока могут уйти свободными агентами, если клуб их не зарегистрирует.

«Мы потеряли Гедеша и надеемся заменить его, но всё зависит от финансов. «Барселона» же начнёт новый сезон завтра, но по-прежнему не может зарегистрировать некоторых новичков. Бесполезно покупать игроков, если ты не можешь их себе позволить», – сказал Гаттузо на пресс-конференции.