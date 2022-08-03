«Барселона» засомневалась в Пике

Форма центрального защитника «Барселоны» Херарда Пике подверглась сомнениям в клубе.

35-летний ветеран подходит к своему пятнадцатому сезону в составе каталонцев не в лучшем состоянии. В связи с этим в «Барселоне» намерены тщательно изучить физическую готовность центрбека, докладывает журналист Херард Ромеро. В клубе есть серьёзные опасения относительно кондиций опытного игрока.

Херард Пике провёл более шестисот матчей за «Барселону» с момента прихода в 2008 году. В минувшей кампании испанец отыграл 39 матчей, отметившись тремя голами. Контракт Пике с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2024 года.