Депай сказал «да» «Ювентусу»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай полностью согласовал условия перехода в «Ювентус».

Туринский клуб убедил голландца, предложив тому двухлетний контракт и зарплату в размере 7 млн евро в год, докладывает журналист Маттео Моретто. Для осуществления перехода Депаю осталось лишь договориться с «Барселоной» о досрочном прекращении действующего договора. Если сделать это не удастся, «Ювентус» может оформить трансфер 28-летнего игрока по символической стоимости.

Контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» истекает следующим летом, и каталонский клуб готов расстаться с нападающим сейчас, чтобы сократить расходы на зарплату.