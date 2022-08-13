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Чемпионат Италии. Серия А

Депай сказал «да» «Ювентусу»

13 Августа 2022 • 01:16 Комментировать (1)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.20 6.60 15.00
Через 19 ч. 9 мин.

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай полностью согласовал условия перехода в «Ювентус».

Туринский клуб убедил голландца, предложив тому двухлетний контракт и зарплату в размере 7 млн евро в год, докладывает журналист Маттео Моретто. Для осуществления перехода Депаю осталось лишь договориться с «Барселоной» о досрочном прекращении действующего договора. Если сделать это не удастся, «Ювентус» может оформить трансфер 28-летнего игрока по символической стоимости.

Контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» истекает следующим летом, и каталонский клуб готов расстаться с нападающим сейчас, чтобы сократить расходы на зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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