Защитник сборной Испании хочет перейти в «Барселону»

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес надеется примерить футболку «Барселоны» этим летом.

Каталонский гранд продолжает поиски нового центрбека. Основной целью клуба является Жюль Кунде, выступающий за «Севилью», но француз близок к переходу в «Челси». Альтернативный вариант «Барселоны» – Пау Торрес, который, по информации испанских СМИ, уже доложил «Вильярреалу» о желании перейти в стан «сине-гранатовых». 25-летний игрок попросил продать его, если поступит предложение.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Пау Торреса составляет 50 млн евро. В прошедшем сезоне игрок провёл 46 матчей за «Вильярреал», в которых забил шесть мячей.