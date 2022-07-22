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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник сборной Испании хочет перейти в «Барселону»

22 Июля 2022 • 22:51 Комментировать
Вальядолид
...
Вильярреал
3.65 3.50 2.02
13.08 20:00

Центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес надеется примерить футболку «Барселоны» этим летом.

Каталонский гранд продолжает поиски нового центрбека. Основной целью клуба является Жюль Кунде, выступающий за «Севилью», но француз близок к переходу в «Челси». Альтернативный вариант «Барселоны» – Пау Торрес, который, по информации испанских СМИ, уже доложил «Вильярреалу» о желании перейти в стан «сине-гранатовых». 25-летний игрок попросил продать его, если поступит предложение.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Пау Торреса составляет 50 млн евро. В прошедшем сезоне игрок провёл 46 матчей за «Вильярреал», в которых забил шесть мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Пау Торрес Трансферы футбола - лето 2022
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ВАЛЬЯДОЛИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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