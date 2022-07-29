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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фалькао блистает в ходе предсезонной подготовки

29 Июля 2022 • 02:20 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао ударно готовится к новому сезону со своим клубом «Райо Вальекано». Он забил решающий гол в товарищеском матче против «Леганеса», ставшем своего рода римейком поединка двухлетней давности за право выхода в Ла Лигу. Вот и в этот раз «Райо» одержал победу, выиграв со счетом 2:1.

Вскоре команде предстоит еще один товарищеский матч, и для Фалькао это будет возвращением на хорошо знакомый стадион «Олд Траффорд» - «Райо Вальекано» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед». А затем и первый матч в новом сезоне Ла Лиги станет экзаменом - встреча с «Барселоной» на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Радамель Фалькао Райо Вальекано
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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