Фалькао блистает в ходе предсезонной подготовки

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао ударно готовится к новому сезону со своим клубом «Райо Вальекано». Он забил решающий гол в товарищеском матче против «Леганеса», ставшем своего рода римейком поединка двухлетней давности за право выхода в Ла Лигу. Вот и в этот раз «Райо» одержал победу, выиграв со счетом 2:1.

Вскоре команде предстоит еще один товарищеский матч, и для Фалькао это будет возвращением на хорошо знакомый стадион «Олд Траффорд» - «Райо Вальекано» предстоит сыграть против «Манчестер Юнайтед». А затем и первый матч в новом сезоне Ла Лиги станет экзаменом - встреча с «Барселоной» на «Камп Ноу».