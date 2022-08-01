«Барселона» не рассматривает подписание Иньиго Мартинеса

Центральный защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес не перейдёт в «Барселону» этим летом.

Несмотря на сведения, появлявшиеся в испанской прессе, каталонский клуб не вступал в переговоры по Мартинесу. Сделка даже не рассматривается, поскольку «Барселона» уже подписала другого центрбека – Жюля Кунде. Тем не менее, по данным Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» рассмотрит кандидатуру Мартинеса через год, если тот будет доступен в качестве свободного агента.

31-летний Иньиго Мартинес выступает за «Атлетик» из Бильбао с 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.