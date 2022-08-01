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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не рассматривает подписание Иньиго Мартинеса

01 Августа 2022 • 22:15 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.23 6.30 12.50
13.08 22:00

Центральный защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес не перейдёт в «Барселону» этим летом.

Несмотря на сведения, появлявшиеся в испанской прессе, каталонский клуб не вступал в переговоры по Мартинесу. Сделка даже не рассматривается, поскольку «Барселона» уже подписала другого центрбека – Жюля Кунде. Тем не менее, по данным Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» рассмотрит кандидатуру Мартинеса через год, если тот будет доступен в качестве свободного агента.

31-летний Иньиго Мартинес выступает за «Атлетик» из Бильбао с 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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