Хави сказал Депаю, что он проведёт на скамейке запасных весь сезон, если не покинет клуб

«Барселона» намерена расстаться с голландским нападающим Мемфисом Депаем, сообщает As.

По информации источника, наставник «сине-гранатовых» Хави посоветовал своему подопечному найти новый клуб, иначе весь следующий сезон он проведёт на скамейке запасных из-за высокой конкуренции в группе атаки каталонцев после прихода в команду Роберта Левандовски и Рафиньи, а также подписания нового контракта с Усманом Дембеле.

В минувшем сезоне форвард провёл за «Барселону» 37 матчей, забив 13 голов, а также отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего голландца заинтересованы английские клубы: «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». «Барселона» оценивает своего нападающего в 20 миллионов евро.

Действующий контракт Депая с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 35 миллионов евро.