Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави сказал Депаю, что он проведёт на скамейке запасных весь сезон, если не покинет клуб

24 Июля 2022 • 14:50 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.10 11.50
13.08 22:00

«Барселона» намерена расстаться с голландским нападающим Мемфисом Депаем, сообщает As.

По информации источника, наставник «сине-гранатовых» Хави посоветовал своему подопечному найти новый клуб, иначе весь следующий сезон он проведёт на скамейке запасных из-за высокой конкуренции в группе атаки каталонцев после прихода в команду Роберта Левандовски и Рафиньи, а также подписания нового контракта с Усманом Дембеле.

В минувшем сезоне форвард провёл за «Барселону» 37 матчей, забив 13 голов, а также отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего голландца заинтересованы английские клубы: «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». «Барселона» оценивает своего нападающего в 20 миллионов евро.

Действующий контракт Депая с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
14:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не станет включать Депая в сделку по Кунде
14:50 · Испания. Ла Лига
Хави сказал Депаю, что он проведёт на скамейке запасных весь сезон, если не покинет клуб
11:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила о предложениях по де Йонгу
11:16 · Англия. Премьер-лига
Один из игроков «ПСЖ» не выдержал конкуренции и хочет уйти
11:11 · Италия. Серия А
Моуринью решил выдворить из «Ромы» испанского нападающего
11:03 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Реал» нацелились на игрока Моуринью
10:24 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» была лучше «Реала» 5
10:18 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сравнил нынешний состав «Реала» с прошлогодним
10:12 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о поражении «Реала» от «Барселоны»
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет отдать Роналду в аренду 1
09:14 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес раскритиковал «Барселону»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Тухель ответил на вопрос о трансфере Кунде
06:44 · Италия. Серия А
Названы три топ-клуба, которые продолжают выступать за запуск Суперлиги 2
01:16 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Кунде
23 Июля
22:41 · Англия. Премьер-лига
В «Атлетико» готовы избавиться от звёздного игрока ради подписания Роналду 3
Все новости
Рекомендуем