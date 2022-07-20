Агуэро рассказал о своих мыслях в момент ухода Месси в «ПСЖ»

Уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» стал сенсационным событием - и его друг Серхио Агуэро, который перебрался в каталонский клуб именно для того, чтобы поиграть с Месси, не мог поверить в эту новость. Он рассказал о том, как узнал о трансфере Лионеля.

- Когда все это случилось, я как раз общался со стримером Ибаи. увидел новость в телефоне, спросил его, правда ли это. Я сперва подумал, что кто-то взломал твиттер «Барселоны» и шутит. А Ибаи показал мне коммюнике «Барселоны». Я сказал ему, «дружище, нет, ты шутишь, такого быть не может».

Я действительно думал, что сообщение на официальном сайте «Барселоны» разместили хакеры, и его удалят. Но часы шли, и его не удаляли. И тогда я подумал «черт возьми, да это правда!» - цитирует Агуэро Twitch TV.