Депай не хочет менять «Барселону» на английский клуб

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не планирует никуда уходить.

Именно голландец рассматривается как основной кандидат на продажу после многочисленных сделок, которые «Барселона» может провернуть в скором времени (подписание Роберта Левандовски и Рафиньи, продление контракта Усмана Дембеле). Несмотря ни на что, Депай намерен остаться в каталонском клубе и побороться за место с составе, сообщает издание Sport. Переманить к себе 28-летнего форварда готов «Тоттенхэм», однако игрока не привлекает перспектива выступления за «шпор».

Контракт Мемфиса Депая с «Барселоной» рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне нападающий сборной Нидерландов провёл 37 матчей за «сине-гранатовых», отметившись 13 голами и двумя ассистами.