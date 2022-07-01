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Ришарлисон обратился к «Эвертону»

01 Июля 2022 • 16:35 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.40 4.90 7.70
06.08 17:00

Экс-нападающий «Эвертона» Ришарлисон, подписавший сегодня контракт с «Тоттенхэмом», попрощался со своим бывшим клубом и его болельщиками.

«Очень трудно прощаться с местом, которое стало моим домом: с болельщиками и клубом, которые относились ко мне по-доброму. Всей моей любви не хватит, чтобы отблагодарить вас. Люблю вас!» — написал бразилец в своих социальных сетях.

Напомним, Ришарлисон выступал за «Эвертон» с 2018 года. Всего в составе «ирисок» форвард провёл 152 матча, забив в них 53 гола и отдав 14 результативных передач. Ранее сообщалось, что трансфер бразильца обошёлся лондонскому клубу в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Ришарлисон
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