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«Тоттенхэм» объявил о подписании звезды сборной Бразилии официально

01 Июля 2022 • 11:15 Комментировать (1)

Лондонский «Тоттенхэм» посредством своего официального сайта отрапортовал о переходе нападающего «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисона.

Трудовое соглашение между английским клубом и звездным новичком рассчитано до середины 2027 года. Финансовые детали сделки пока не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила порядка 50 миллионов евро.

Ришарлисон выступал за «Эвертон» на протяжении четырех сезонов. В минувшей кампании бразильский форвард принял участие в 33 поединках за мерсисайдцев, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ришарлисон
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