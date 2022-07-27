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Защитник «Тоттенхэма» предложен «Интеру»

27 Июля 2022 • 21:05 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.38 5.00 7.90
06.08 17:00

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Испанский футболист не слишком вписывается в планы наставника «шпор» Антонио Конте, поэтому фигурирует в списке игроков, которые могут покинуть клуб этим летом. По информации Calciomercato, 25-летний оборонец был предложен «Интеру». Миланский клуб рассмотрит такую возможность, если расстанется с Дензелом Дюмфрисом, выступающим на правом краю защиты.

Контракт Серхио Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Стоимость воспитанника мадридского «Реала» оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Серхио Регилон Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2022
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ТОТТЕНХЭМ САУТГЕМПТОН
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