Защитник «Тоттенхэма» предложен «Интеру»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Испанский футболист не слишком вписывается в планы наставника «шпор» Антонио Конте, поэтому фигурирует в списке игроков, которые могут покинуть клуб этим летом. По информации Calciomercato, 25-летний оборонец был предложен «Интеру». Миланский клуб рассмотрит такую возможность, если расстанется с Дензелом Дюмфрисом, выступающим на правом краю защиты.

Контракт Серхио Регилона с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Стоимость воспитанника мадридского «Реала» оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.