«Рома» и «Тоттенхэм» заинтересованы в Лангле

«Рома» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Лангле, сообщает журналист Рубен Урии в своих социальных сетях.

По информации источника, оба клуба хотят взять 27-летнего француза в аренду. «Тоттенхэм» намерен включить в соглашение опцию выкупа.

Действующее соглашение Лангле с каталонцами рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Барселону» 27 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Лангле согласился покинуть «сине-гранатовых».