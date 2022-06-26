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«Рома» и «Тоттенхэм» заинтересованы в Лангле

26 Июня 2022 • 16:11 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.40 4.90 7.60
06.08 17:00

«Рома» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к защитнику «Барселоны» Клеману Лангле, сообщает журналист Рубен Урии в своих социальных сетях.

По информации источника, оба клуба хотят взять 27-летнего француза в аренду. «Тоттенхэм» намерен включить в соглашение опцию выкупа.

Действующее соглашение Лангле с каталонцами рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Барселону» 27 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Лангле согласился покинуть «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Барселона Клеман Лангле
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