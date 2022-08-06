Сессеньон: «Я долго этого ждал»

Новый сезон в английской Премьер-лиге для «Тоттенхэма» начался с успеха - команда Антонио Конте пропустила первой в игре с «Саутгемптоном», однако затем смела оборону «святых», забив четыре мяча. Защитник «Тоттенхэма» Райан Сессеньон сравнял счет в этой игре, вернувшись в состав команды после очень долгого перерыва. Он поделился своими эмоциями.

- Это был особый момент, я ждал его очень долго. Тренер поверил в меня, а я долго готовился к сезону. Антонио Конте очень требовательный наставник, но он отличный тренер и, в целом, парень. Пропустив, мы не запаниковали, мы продолжили играть так, как хотел Антонио, - цитирует Сессеньона BBC Sport.