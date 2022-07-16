Конте планирует сделать Моуру защитником

Вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура может стать ещё одним игроком, переквалифицированным Конте в крайнего защитника.

«Я уже обсуждал это с Лукасом. Думаю, для меня это будет очень полезная опция, – приводит слова итальянского наставника Daily Mail. – В прошлом мне удалось успешно заиграть на новой позиции Перишича, Мозеса, Кандреву – все они были вингерами, но приспособились к игре в роли вингбека [крайнего защитника в схеме с тремя центральными]», – поведал Конте.

В прошедшем сезоне Лукас Моура провёл 45 матчей в составе «Тоттенхэма», отметившись шестью голами и восемь раз ассистировав товарищам по команде.