Защитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Милане»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга ведёт переговоры с «Миланом».

Руководство действующих чемпионов Италии намерено усилить оборону команды 23-летним англичанином, а «Тоттенхэм» готов отправить игрока в аренду. Как стало известно журналисту Даниэле Лонго, окружение Танганга сегодня обсудило потенциальную сделку с представителями «Милана». Ранее центрбек отклонил предложение «Борнмута», вернувшегося в Английскую премьер-лигу по итогам прошедшего сезона.

Джафет Танганга находится в системе «Тоттенхэма» с 2009 года. В 2020 году он пополнил ряды первой команды «шпор», за которую на сегодняшний день провёл 43 поединка.