«Тоттенхэму» нужен центральный защитник: клуб обозначил три главные цели

Антонио Конте надеется усилить состав своей команды ещё одним центральным защитником.

«Шпоры» продолжает активную работу на трансферном рынке этим летом. Приобретение нового центрального защитника – одна из приоритетный целей «Тоттенхэма» на ближайшее время. По данным инсайдера Экрема Конура, на сегодняшний день в качестве основных кандидатур рассматриваются Пау Торрес из «Вильярреала», Йошко Гвардиол из «РБ Лейпцига» и Родриго Бекао из «Удинезе».

Ранее состав «шпор» пополнили Ришарлисон, Ив Биссума, Иван Перишич, Клеман Ленгле и Фрейзер Форстер, на трансферы которых в сумме было потрачено чуть менее 90 млн евро.