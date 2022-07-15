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«Тоттенхэму» нужен центральный защитник: клуб обозначил три главные цели

15 Июля 2022 • 21:05 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.40 4.90 7.80
06.08 17:00

Антонио Конте надеется усилить состав своей команды ещё одним центральным защитником.

«Шпоры» продолжает активную работу на трансферном рынке этим летом. Приобретение нового центрального защитника – одна из приоритетный целей «Тоттенхэма» на ближайшее время. По данным инсайдера Экрема Конура, на сегодняшний день в качестве основных кандидатур рассматриваются Пау Торрес из «Вильярреала», Йошко Гвардиол из «РБ Лейпцига» и Родриго Бекао из «Удинезе».

Ранее состав «шпор» пополнили Ришарлисон, Ив Биссума, Иван Перишич, Клеман Ленгле и Фрейзер Форстер, на трансферы которых в сумме было потрачено чуть менее 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Родриго Бекао Пау Торрес Трансферы футбола - лето 2022 Йошко Гвардиол
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