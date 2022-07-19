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Лингард заинтересовал ещё один лондонский клуб

19 Июля 2022 • 21:41 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.38 4.90 7.90
06.08 17:00

Атакующий полузащитник Джесси Лингард попал в сферу трансферных интересов «Тоттенхэма».

Основным претендентом на экс-игрока «Манчестер Юнайтед» считается «Вест Хэм», также интерес к англичанину приписывался клубам из Азии и МЛС. Как сообщает The Guardian, за ситуацией внимательно следит «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы начать переговоры с 29-летним игроком при определённых обстоятельствах.

Джесси Лингард находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» по окончании прошедшего сезона. Воспитанник «красных дьяволов» провёл 165 матчей в Английской премьер-лиге, отметившись 29 голами и 17 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм Джесси Лингард Трансферы футбола - лето 2022
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