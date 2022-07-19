Лингард заинтересовал ещё один лондонский клуб

Атакующий полузащитник Джесси Лингард попал в сферу трансферных интересов «Тоттенхэма».

Основным претендентом на экс-игрока «Манчестер Юнайтед» считается «Вест Хэм», также интерес к англичанину приписывался клубам из Азии и МЛС. Как сообщает The Guardian, за ситуацией внимательно следит «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы начать переговоры с 29-летним игроком при определённых обстоятельствах.

Джесси Лингард находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» по окончании прошедшего сезона. Воспитанник «красных дьяволов» провёл 165 матчей в Английской премьер-лиге, отметившись 29 голами и 17 голевыми передачами.