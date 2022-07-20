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Конте заявил, что покупка Спенса – решение клуба, а не его выбор

20 Июля 2022 • 00:50 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.38 4.90 7.90
06.08 17:00

Главный тренер Антонио Конте рассказал о приобретении «Тоттенхэмом» Джеда Спенса.

21-летний правый защитник перебрался в стан «шпор» из «Мидлсбро» почти за 15 млн евро. При активации бонусов сумма сделки приблизится к 20 млн евро.

«Спенс – это инвестиция клуба. «Тоттенхэм» хотел купить его. Я не был против – это молодой игрок, который показал, что может стать для нас достойным усилением. Но решение осталось за клубом», – приводит The Athletic слова итальянского специалиста.

В прошедшем сезоне Джед Спенс выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. В 42 поединках Чемпионшипа англичанин забил два гола и пять раз ассистировал товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Джед Спенс
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