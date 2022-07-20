«Тоттенхэм» не подпишет Лингарда

Полузащитник Джесси Лингард не перейдёт в «Тоттенхэм» этим летом.

29-летний атакующий хавбек получил статус свободного агента после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед». На сегодняшний день Лингард продолжает искать себе новый клуб, и фаворитом в борьбе за англичанина считается хорошо знакомый ему «Вест Хэм». Однако, как сообщили сегодня английские СМИ, у воспитанника «Манчестер Юнайтед» есть и другой вариант из Лондона – «Тоттенхэм». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» не собираются вступать в переговоры с Лингардом. Игрок не фигурирует в списке интересов Антонио Конте и Фабио Паратичи.

Утверждается также, что будущее футболиста определится уже в ближайшие дни.