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«Тоттенхэм» не подпишет Лингарда

20 Июля 2022 • 01:19 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.38 4.90 7.90
06.08 17:00

Полузащитник Джесси Лингард не перейдёт в «Тоттенхэм» этим летом.

29-летний атакующий хавбек получил статус свободного агента после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед». На сегодняшний день Лингард продолжает искать себе новый клуб, и фаворитом в борьбе за англичанина считается хорошо знакомый ему «Вест Хэм». Однако, как сообщили сегодня английские СМИ, у воспитанника «Манчестер Юнайтед» есть и другой вариант из Лондона – «Тоттенхэм». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» не собираются вступать в переговоры с Лингардом. Игрок не фигурирует в списке интересов Антонио Конте и Фабио Паратичи.

Утверждается также, что будущее футболиста определится уже в ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джесси Лингард Трансферы футбола - лето 2022
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