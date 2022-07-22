«Милан» хочет арендовать игрока «Тоттенхэма»

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Сарру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб намерен арендовать 19-летнего сенегальца.

Минувший сезон Сарр провёл во французском «Меце» на правах аренды, отметившись одним забитым голом и тремя результативными передачами в 34 проведённых матчах.

Отметим, что в составе «шпор» футболист не провёл ни одной официальной встречи.

Действующий контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 15 миллионов евро.