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«Милан» хочет арендовать игрока «Тоттенхэма»

22 Июля 2022 • 11:13 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.38 5.00 7.90
06.08 17:00

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Сарру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб намерен арендовать 19-летнего сенегальца.  

Минувший сезон Сарр провёл во французском «Меце» на правах аренды, отметившись одним забитым голом и тремя результативными передачами в 34 проведённых матчах.

Отметим, что в составе «шпор» футболист не провёл ни одной официальной встречи.  

Действующий контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Джанлука Ди Марцио Трансферы футбола - лето 2022
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