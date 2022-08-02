«Челси» присматривается к защитнику «Саутгемптона»

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Саутгемптона» Кайлу Уокеру-Питерсу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на интерес «синих» к 25-летнему англичанину, главным кандидатом на позицию правого защитника для «Челси» остаётся игрок «Интера» Дензел Дюмфрис, по трансферу которого лондонский клуб ещё не делал предложений.

Ранее сообщалось, что интерес к Уокеру-Питерсу проявляют «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм и «Арсенал». «Святые» оценивают своего футболиста в 46 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Саутгемптон» 37 матчей, в которых забил два гола, а также отдал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 22 миллиона евро.