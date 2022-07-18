«Саутгемптон» назначил цену на Уокера-Питерса

«Саутгемптон» назвал сумму, за которую он согласен отпустить защитника Кайла Уокера-Питерса. Футболистом интересуются «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

«Святые» потребуют за игрока не менее 46 миллионов евро, сообщает The Sun.

Уокер-Питерс перешел в «Саутгемптон» в 2020 году, стал одним из лучших крайних защитников АПЛ и получил вызов в сборную Англии. Игрока хотят приобрести несколько клубов АПЛ. Фаворитом пока является «Тоттенхэм», у которого есть право выкупа игрока за 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 игры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.