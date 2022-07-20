«Тоттенхэм» нацелился на звезду «Лестера»

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона.

Англичанин давно входит в сферу интересов различных топ-клубов. Этим летом слухов не так много, однако всё может изменить самый активный клуб АПЛ на трансферном рынке – «Тоттенхэм»: «шпоры» изучают возможность подписания 25-летнего атакующего хавбека, несмотря на его высокую стоимость, информирует журналист Дин Джонс. Лондонцы уже доказали, что готовы тратить значительные средства на усиление команды, и покупка Мэддисона считается вполне вероятной.

Джеймс Мэддисон провёл 52 матча за «Лестер» в прошедшем сезоне, отметившись 18 голами и 12 ассистами.