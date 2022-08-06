Конте: «Идеальное начало сезона»

Новый сезон в английской Премьер-лиге для «Тоттенхэма» начался с успеха - команда Антонио Конте пропустила первой в игре с «Саутгемптоном», однако затем смела оборону «святых», забив четыре мяча. Наставник лондонского клуба Антонио Конте очень доволен успехом.

- Идеальное начало сезона. Мы лучше начали, хотя и пропустили первыми. После пропущенного гола мы продолжили играть в своей манере, веря в себя, и это принесло успех. Мне очень понравилась игра, особенно то, как именно мы выиграли - создавая остроту, создавая моменты у ворот соперника, - цитирует итальянского специалиста BBC Sport.