Конте: «Я хочу, чтобы другие команды в матчах против «Тоттенхэма» немного волновались»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте обозначил цели совей команды на грядущий розыгрыш АПЛ.

«Моя цель — попытаться быть конкурентоспособным. Я хочу, чтобы другие команды в матчах против «Тоттенхэма» не были напуганы, но немного волновались», — цитирует Конте Daily Mail.

Также специалист отметил, что лондонской команде необходимо создать прочный фундамент на будущее, чтобы бороться за значимые трофеи в течение следующих нескольких лет.

Свой первый матч в новом сезоне «шпоры» проведут 6 августа против «Саутгемптона». Начало — в 17:00 по московскому времени.