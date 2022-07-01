Ришарлисон прошёл медосмотр для перехода в «Тоттенхэм»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон прошёл медосмотр для завершения своего перехода в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист прошёл медицинское обследовании в Бразилии и прилетит в Лондон в начале следующей недели. Стоимость трансфера составит 50 миллионов фунтов (58,5 миллионов евро). Также 10 миллионов «Эвертон» может получить в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл в составе «ирисок» 33 матча, забив в них 11 голов и отдав пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 48 миллионов евро.