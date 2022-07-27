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«Челси» включился в борьбу за Кейна

27 Июля 2022 • 11:35 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.38 5.00 7.90
06.08 17:00

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, несмотря на серьёзный интерес «синих» к форварду сборной Англии, в «Челси» понимают, что даже если Кейн не продлит контракт со «шпорами», лондонский клуб скорее продаст своего футболиста в «Баварию», чем отдаст конкуренту.

Ранее сообщалось, что «Бавария» видит в Кейне потенциальную замену, ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски. Однако «Тоттенхэм» не намерен отпускать своего лидера.

Действующий контракт Кейна с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий провёл в составе «шпор» 50 матчей, забив 26 мячей и отдав 10 результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Бавария Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2022
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