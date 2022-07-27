«Челси» включился в борьбу за Кейна

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, несмотря на серьёзный интерес «синих» к форварду сборной Англии, в «Челси» понимают, что даже если Кейн не продлит контракт со «шпорами», лондонский клуб скорее продаст своего футболиста в «Баварию», чем отдаст конкуренту.

Ранее сообщалось, что «Бавария» видит в Кейне потенциальную замену, ушедшему в «Барселону» Роберту Левандовски. Однако «Тоттенхэм» не намерен отпускать своего лидера.

Действующий контракт Кейна с английским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий провёл в составе «шпор» 50 матчей, забив 26 мячей и отдав 10 результативных передач.