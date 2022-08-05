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Конте объяснил, почему не задерживается в клубах надолго

05 Августа 2022 • 01:56 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.35 5.10 8.50
06.08 17:00

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте намекнул на то, что ему редко попадаются надёжные работодатели.

Итальянский специалист известен своим умением быстро наладить результаты в команде, однако, как правило, не задерживается на одном посту надолго.

«Я люблю честность, – отвечает на вопрос Антонио Конте, слова которого приводит журналист Альфредо Педулла. – Мне очень не нравится, когда условия работы резко меняются по прошествии года или двух лет. Если вы говорите мне неправду, то мы точно не сработаемся», – заявил нынешний рулевой «шпор».

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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