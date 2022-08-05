Конте объяснил, почему не задерживается в клубах надолго

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте намекнул на то, что ему редко попадаются надёжные работодатели.

Итальянский специалист известен своим умением быстро наладить результаты в команде, однако, как правило, не задерживается на одном посту надолго.

«Я люблю честность, – отвечает на вопрос Антонио Конте, слова которого приводит журналист Альфредо Педулла. – Мне очень не нравится, когда условия работы резко меняются по прошествии года или двух лет. Если вы говорите мне неправду, то мы точно не сработаемся», – заявил нынешний рулевой «шпор».

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до следующего лета.