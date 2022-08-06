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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хазенхюттль: «Вторая половина игры показала разницу в классе»

06 Августа 2022 • 20:24 Комментировать
Тоттенхэм
4:1
Саутгемптон
окончен

«Саутгемптон» отлично начал первый свой матч нового сезона английской Премьер-лиги - «святые» забили уже а двенадцатой минуте игры с «Тоттенхэмом». Но в итоге лондонский клуб ответил четырьмя забитыми голами и одержал крупную победу. Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль считает закономерным подобный итог.

- Вторая половина игры показала разницу в классе. Они претендуют на титул, на место в Лиге чемпионов, а мы сражаемся за каждое очко. Такие соперники наказывают за каждую ошибку, именно это случилось и сегодня, - цитирует Хазенхюттля BBC Sport.

В следующем туре «Саутгемптон» примет дома «Лидс».

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Ральф Хазенхюттль
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