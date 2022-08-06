Хазенхюттль: «Вторая половина игры показала разницу в классе»

«Саутгемптон» отлично начал первый свой матч нового сезона английской Премьер-лиги - «святые» забили уже а двенадцатой минуте игры с «Тоттенхэмом». Но в итоге лондонский клуб ответил четырьмя забитыми голами и одержал крупную победу. Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль считает закономерным подобный итог.

- Вторая половина игры показала разницу в классе. Они претендуют на титул, на место в Лиге чемпионов, а мы сражаемся за каждое очко. Такие соперники наказывают за каждую ошибку, именно это случилось и сегодня, - цитирует Хазенхюттля BBC Sport.

В следующем туре «Саутгемптон» примет дома «Лидс».